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        Yüreğir'de "Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi

        Yüreğir Belediyesi bünyesindeki kültür evleri arasında "Yöresel Yemek Yarışması" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:57 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:57
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        Yüreğir'de "Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi
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        Yüreğir Belediyesi bünyesindeki kültür evleri arasında "Yöresel Yemek Yarışması" düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adana mutfağını tanıtmak ve genç yetenekleri keşfetmek amacıyla düzenlenen yarışmaya kültür evlerinde aşçılık kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı.

        Yarışmada Murat Göğebakan Kültür Evi'nden Neslihan Erinan ciğer şiş ile birinci, Mevlana Kültür Evi’nden Münevver Fındık kuru patlıcan dolması ile ikinci, aynı kurumdan Esra Sarı Adana kebabı ile üçüncü oldu.

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