Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca, Fountas, Bardhi, Onuachu
Gol: Dk. 29 Nani (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 45 (Teknik direktör Nenad Bjelica) (Trabzonspor)
ADANA