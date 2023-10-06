Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Giriş: 06.10.2023 - 21:03 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:03
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.
Pulat ve ekibine, kulübe verdikleri emekler için teşekkür edildi.