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        Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:03 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:03
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        Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

        Pulat ve ekibine, kulübe verdikleri emekler için teşekkür edildi.

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