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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:59 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:59
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 62 Yusuf Erdoğan), Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 71 Yusuf Barasi), Belhanda (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Nani (Dk. 62 Zeneli), Niang (Dk. 62 Balotelli)

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca (Dk. 72 Teklic), Fountas (Dk. 72 Trezeguet), Bardhi (Dk. 85 Enis Destan), Onuachu

        Gol: Dk. 29 Nani (Yukatel Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 41 Gravillon, Dk. 52 Belhanda, Dk. 54 Nani, Dk. 76 Ertaç Özbir, Dk. 90+7 Dorukhan Toköz (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 45 (Teknik direktör Nenad Bjelica), Dk. 76 Larsen, Dk. 90+6 Baniya, Dk. 90+6 Eren Elmalı (Trabzonspor)

        ADANA

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