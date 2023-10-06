Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 62 Yusuf Erdoğan), Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 71 Yusuf Barasi), Belhanda (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Nani (Dk. 62 Zeneli), Niang (Dk. 62 Balotelli)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca (Dk. 72 Teklic), Fountas (Dk. 72 Trezeguet), Bardhi (Dk. 85 Enis Destan), Onuachu
Gol: Dk. 29 Nani (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Gravillon, Dk. 52 Belhanda, Dk. 54 Nani, Dk. 76 Ertaç Özbir, Dk. 90+7 Dorukhan Toköz (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 45 (Teknik direktör Nenad Bjelica), Dk. 76 Larsen, Dk. 90+6 Baniya, Dk. 90+6 Eren Elmalı (Trabzonspor)
ADANA