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        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, iyi bir oyun oynamalarına rağmen maçı kaybettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 22:55 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:55
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        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, iyi bir oyun oynamalarına rağmen maçı kaybettiklerini söyledi.

        Bjelica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine, Adana Demirspor’u tebrik ederek başladı.

        Maçta 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiklerini ifade eden Bjelica, şunları dile getirdi:

        "Takımımız her şeyi yapmaya çalıştı. Burada oynamak kolay değil, zor bir deplasman. Biz buna rağmen gayet iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu, mücadele ettiğimizi, sonuna kadar mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Ama futbol böyle bir oyun. Çünkü rakibimiz aslında bulduğu belki az pozisyonlardan bir tanesini değerlendirmeyi bildi. Bizim de gayet pozisyonlarımız da vardı, şutlarımız vardı, fırsatlarımız da vardı ama maalesef bunlardan yararlanamadık. Mücadele de etsek, çok daha fazlasını da hak etsek 1-0 mağlup ayrılıyoruz."

        Bjelica, bu maçtan çıkarabilecekleri pozitif ve iyi şeyler de olduğunu belirterek, "Ama maalesef demin de bahsettiğim gibi futbol böyle. Bulduğumuz fırsatları değerlendiremeyince maalesef hak etmemize rağmen puansız ayrılıyoruz." diye konuştu.

        - "Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'

        Bjelica, "Bir grup tarafından pozisyonunuz tartışılıyor, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, eleştirilerin her zaman olduğunu ve olacağını söyleyerek cevap verdi.

        Kendilerinin de bu eleştirileri kabul edip bunlardan öğrenip işlerini çok daha iyi yapmaya çalışmaları gerektiğini belirten Bjelica, "Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum ve son ana son saniyeye kadar da Trabzonspor'u daha iyi bir yer yapabilmek, Trabzonspor'da çok büyük işler yapabilmek adına sonuna kadar mücadele vereceğimi de söylemek isterim." diyerek sözlerini tamamladı.

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