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        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından

        –Trendyol Süper Ligi'nin 8. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak, iyi bir mücadele izlediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 23:45 Güncelleme: 06.10.2023 - 23:45
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        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
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        –Trendyol Süper Ligi'nin 8. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak, iyi bir mücadele izlediklerini söyledi.

        Sancak, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, iki takımı da tebrik etti.

        Oyuncularının iyi bir müsabaka çıkardığını belirten Sancak, "Hakikaten çok stresli bir maç oldu. Çünkü seriyi devam ettirmek için zorlu bir rakipti. Yani bakmayın altta olabilir ama çok iyi bir ekibi var, çok iyi bir futbolcuları var ama bizim futbolcularımız da fena değil. İyi bir mücadele oldu. Yer yer onlar iyi oynadılar. Yer yer biz iyi oynadık. Biraz da stresli oldu ama galip gelen biz olduk. Yeni Beşiktaş'tan sonra Alanya'dan sonra, Trabzonspor'u da yenerek devam etmek önemli. İşte şimdi milli takım arası var. Takımda bir dinlensin. Hazır olmayanlar da hazır olur bu arada." diye konuştu.

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'dan 3 oyuncuyu milli takıma davet ettiği hatırlatılan başkan Sancak, Yusuf Sarı'nın adalesinde problem olduğunu ve bu akşam Fransa'ya gönderdiklerini belirterek, "Orada mahir bir doktor var. İnşallah tedavi ettirip onu da milli takıma yetiştireceğiz. Biraz masraflı olacak ama yapacak bir şey yok. Aslında alınması gereken oyuncular da bunlar. Önemli olan milli takımın kalan maçlarda galip gelebilmesidir. En azından finallere gitmek bizim açımızdan çok önemli olacak. Hatta bizim tercümanı da istediler kaleci hocasını da istediler." ifadelerini kullandı.

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