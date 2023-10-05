Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Adana'da 2 gün önce uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:04 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da 2 gün önce uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 Ekim'de, bir akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Ahmet Aslanhan (50), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Aslanhan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis, olaya karıştığı tespit edilen iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ahmet Aslanhan, 5 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda maskeli bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"

        Benzer Haberler

        Kar maskeli saldırganın vurduğu akaryakıt istasyonu çalışanı, hayatını kayb...
        Kar maskeli saldırganın vurduğu akaryakıt istasyonu çalışanı, hayatını kayb...
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Murat Sancak: Yusuf Sarı'yı tedavi için Fransa'ya göndereceğiz
        Murat Sancak: Yusuf Sarı'yı tedavi için Fransa'ya göndereceğiz
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından