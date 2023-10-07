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        Çukurova'da ekim alanı azalan pamuktan 100 bin ton rekolte bekleniyor

        KORAY KILIÇ - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da hasadı süren pamukta 100 bin ton rekolte bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:07
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        Çukurova'da ekim alanı azalan pamuktan 100 bin ton rekolte bekleniyor
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        KORAY KILIÇ - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da hasadı süren pamukta 100 bin ton rekolte bekleniyor.

        Çeşitli sektörlerde ham madde olarak kullanılan pamuk, geçen yıl Çukurova'da 302 bin dekarda ekildi. Bu yıl 200-300 bin dekarda ekimi yapılan ürünün hasadı devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, kentte pamuk hasadının tamamlanma oranının yüzde 50 dolayında olduğunu söyledi.

        Kökçüoğlu bu yıl bölgelere göre değişen bir verim olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

        "Ortalama 100 bin ton civarında pamuğu Adana yöresi olarak ülke ekonomisine sunmuş olacağız. İlimizde pamuğun geçmiş yıllarda 600 bin dekarlık alanda ekilmiş olmasıyla beraber bu miktar yıllara göre çiftçilerin beklentileri, fiyat aralıkları ya da ülkemizin beklentileri doğrultusunda değişiyor. 200-300 bin dekar aralığında pamuk üretimimiz devam ediyor. Ortalama dekardan 450-550 kilogram gibi bir pamuk hasat ediyoruz. Şu anda da ilimizde uzun yıllar ortalaması olan verimi yakaladık. Fiyat aralığı olarak maliyetlerin üzerinde bir piyasa fiyatı şu anda oluşmaya başladı."

        - "Pamuk üretiminin yöremizde devam etmesini istiyoruz"

        Kökçüoğlu pamuğun ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

        Pamuğun yem, yağ, lif, kağıt sanayilerinde alternatifi zor bulunan bir ürün olduğunu vurgulayan Kökçüoğlu şöyle devam etti:

        "Bu anlamda da pamuk üretiminin yöremizde devam etmesini istiyoruz. Bakanlık olarak tarımsal desteklemeler sunuyoruz. Mazot desteği gibi diğer tüm bitkisel ürünlere sunduğumuz desteği pamuğa da sunuyoruz. Bunun dışında dekar başına fark desteklemesi veriyoruz. Pamuk, buğday, arpa, mısır ve soya gibi stratejik bir ürün. Bunun kendi kendimize yetebilir hale gelecek şekilde üretilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Pamuğu Adana'da, Şanlıurfa'da üreteceğiz. Başka bir yerde üretme şansımız da yok. Bu noktada çiftçinin ürettiği ürünü daha pahalıya satabilmesiyle ilgili çalışmalar da yapıyoruz. İyi tarım uygulamaları yapıyoruz ve bu uygulamalardan elde edilen pamuğun daha yüksek fiyattan satılmasını sağlıyoruz."

        Kökçüoğlu, dekardan daha fazla verim almanın sağlanması amacıyla üreticilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

        Üretici Ömer Beklik de bu yıl yüksek hava sıcaklığının ürünlerini etkilediğini söyledi.

        Olumsuz hava şartlarına rağmen ürünün kalitesinin iyi olduğunu aktaran Beklik şunları kaydetti:

        "Bu yıl rekoltemiz geçen yıllara göre biraz düşük. Hava sıcaklıkları ürettiğimiz ürünleri etkiledi. Buna rağmen ürünün kalitesi yerinde. Bu yıl 200 dönüm alana pamuk ektik. Yaklaşık 100 tona yakın rekolte bekliyoruz. Geçen yıl 110-120 ton bandındaydı. Bu yıl biraz kaybımız var. Havanın bir anda ısınması bitkide stres yarattı ve bu da bize yaklaşık yüzde 20'lik bir kayıp yaşattı."

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