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        CHP Adana 38. Olağan İl Kongresi yapıldı

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyıla girerken tepeden tırnağa, lider kadrolara, baştan aşağıya bir anlayış değişikliğiyle iktidar umudu olmaya ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:57
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        CHP Adana 38. Olağan İl Kongresi yapıldı
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        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyıla girerken tepeden tırnağa, lider kadrolara, baştan aşağıya bir anlayış değişikliğiyle iktidar umudu olmaya ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz." dedi.

        Merkez Çukurova ilçesindeki ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Adana 38. Olağan İl Kongresi'nin divan başkanlığını Konya Milletvekili Barış Bektaş yaptı.

        Tek aday Anıl Tanburoğlu'nun listesiyle gidilen kongrede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı okundu.

        Kongrede bir konuşma yapan Özel, 14 ve 28 Mayıs seçiminin ardından yaşanan tabloların herkesi üzdüğünü söyledi.

        Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz eleştiri yapması gerektiğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

        "Değişime ihtiyaç var ancak değişimi bir kişiyle sınırlı tutmak, kişiye sayın genel başkanımıza doğrudan haksızlık olur. Ama değişimi sadece bir kadroyla bir ekibe tabii tutmak, bu sefer de sorunu doğru tespit etmemek olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyıla girerken tepeden tırnağa, lider kadrolara, baştan aşağıya bir anlayış değişikliğiyle iktidar umudu olmaya ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz."

        CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan parti üyesi Örsan Kunter Öymen de oligarşik yapı yüzünden birçok hata yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Oy oranı yüzde 1-2'yi geçmeyen partilere 39 milletvekili hediye edildi. Bu cumhuriyetçilik, halkın egemenliği, temsiliyet ilkeleriyle çelişen bir durumdur. Çelişki ötesi temsiliyet ilkesinin gasbedilmesidir. Oy oranıyla orantısız biçimde milletvekiliniz varsa bu halkın egemenliği ilkesinin gasbedilmesidir."

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