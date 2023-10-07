Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında "Lezzet Treni" Pozantı'ya geldi

7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında hazırlanan "Lezzet Treni" Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkına geldi.

Vali Yavuz Selim Köşger, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ile sosyal medya fenomenleri ve gurmeleri getiren treni Belemedik Tabiat Parkı'nda Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut ve Belediye Başkanı Mustafa Çay karşıladı.

Trenle gelenler, tabiat parkında yöresel lezzetlerin yer aldığı kahvaltıya katıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı konuşmada, festival kapsamında etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

"Lezzet Treni"nin festival kapsamında bir gelenek haline geldiğini aktaran Köşger, "Sabah Adana'dan Lezzet Treni ile başlayan yolculuğumuz bizi Torosların serin ve tarih kokan Belemedik Tabiat Parkına getirdi. Burası adeta saklı bir cennet bahçesi gibi. Gözlerden uzak, böyle güzel bir yer olması beni çok mutlu etti. Hem doğa hem de coğrafyası ile buradaki sıcak karşılama ve tabii ki doğal ürünlerin bulunduğu kahvaltı masası bütün stresimizi aldı. Doğal özelliğini bozmadan insanlar için Belemedik'i kullanışlı hale getiren Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Çay da festival kapsamında misafirleri tabiat parkında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.