Adana'da bedensel engelli gençler sporla moral buluyor Adana Gençlik Merkezi, "Spor Engel Tanımaz Projesi" kapsamında, aralarında Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuvlarını kaybedenlerin de olduğu gençlere, dart, masa tenisi, okçuluk ve satranç branşlarında kurslar veriyor.

Adana Gençlik Merkezi, "Spor Engel Tanımaz Projesi" kapsamında, aralarında Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuvlarını kaybedenlerin de olduğu gençlere, dart, masa tenisi, okçuluk ve satranç branşlarında kurslar veriyor.

Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Pıtırlı, AA muhabirine, merkezdeki gönüllü gençler tarafından Engelleri Sporla Aşıyoruz Takımı oluşturduklarını söyledi.

Bu takım tarafından hazırlanan "Spor Engel Tanımaz Projesi" kapsamında merkezde, dart, masa tenisi, okçuluk kursları açtıklarını dile getiren Pıtırlı, kurslara Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuvlarını kaybeden 3 gencin de katıldığını belirtti.

Proje lideri Yusuf Alptuğ Pıtırlı da böyle bir projeye öncülük etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da evlerinin yıkılması sonucu sol ayağı ampute edilen 13 yaşındaki Tuğba Akın, proje sayesinde merkezde spor yaparak yaşadıklarını unutmaya çalıştığını söyledi.

Doğuştan bedensel engelli 16 yaşındaki Ahmet Oğultarkan da merkezde dart, masa tenisi, okçuluk ve satranç branşlarında açılan kurslarda arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini kaydetti.