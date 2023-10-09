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        Adana'da 37 milyon makaron ele geçirildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 37 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:51 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:56
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        Adana'da 37 milyon makaron ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 37 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki bir ikametin bahçesinde gümrük kaçağı ürün bulunduğunu belirledi.

        Adrese baskın yapan ekipler 37 milyon makaron ele geçirdi, şüpheli H.G'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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