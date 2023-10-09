Adana'da 37 milyon makaron ele geçirildi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 37 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 37 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki bir ikametin bahçesinde gümrük kaçağı ürün bulunduğunu belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler 37 milyon makaron ele geçirdi, şüpheli H.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.