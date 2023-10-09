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        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 923 bin kişi katıldı

        Adana'da bu yıl 7'ncisi 6-8 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 923 bin kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:58 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:58
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        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 923 bin kişi katıldı
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        Adana'da bu yıl 7'ncisi 6-8 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 923 bin kişi katıldı.

        Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adana Valiliğinin himayesinde, Büyükşehir Belediyesi, 4 merkez ilçe belediyesi ve odaların desteğiyle düzenlenen festivalde 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi.

        923 bin kişinin katıldığı festival kapsamında kentteki tüm oteller tam doluluk oranına ulaştı, konaklama imkanı bulamayanlar çevre illere yönlendirildi.

        Adana'nın da etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle su ve havai fişek gösterileri ile konserlerin bu yıl gerçekleştirilmediği festival, afeti yaşayan esnaf için de "nefes alma" şansı doğurdu.

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