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        Adana'da bir kişi budamak için çıktığı palmiyede öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, budamak yapmak için çıktığı palmiyede rahatsızlanarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi itfaiye ekiplerince indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:05
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        Adana'da bir kişi budamak için çıktığı palmiyede öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, budamak yapmak için çıktığı palmiyede rahatsızlanarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi itfaiye ekiplerince indirildi.

        Koza Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, bir kişi budamak için çıkan palmiyeyede rahatsızlandı.

        Çevredekiler ismi öğrenilemeyen adamın ses vermemesi üzerine durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye merdiveniyle ağaçtan indirilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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