Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kuduzla mücadele için hava aracıyla aşı çalışması yapılacak

        Adana'da kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında tilkilere yönelik hava aracıyla aşı çalışması yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:17 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kuduzla mücadele için hava aracıyla aşı çalışması yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında tilkilere yönelik hava aracıyla aşı çalışması yapılacağı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bakanlığın 29 ilde yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele için başlattığı "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" projesi kapsamında 15-20 Ekim'de Adana'da çalışma gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AB projesinin kuduz hastalığının yoğun olarak görülebileceği alanlarda yılda iki kez olmak üzere 3 yıl havadan aşılama çalışması yapılmasını kapsadığını ifade etti.

        Yaban hayatında özellikle tilkilerin çiftlik hayvanları ile irtibatta bulunması nedeniyle bu hayvanların aşılanmasının planlandığını belirten Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

        "Adana'nın yaban hayatına daha yakın ilçelerinde de yerleşim yerleri hariç alanlara uçakla aşı yemleri atılacak. Tilkilere özel 'köfte' biçiminde hazırlanan aşı yemleriyle kuduz hastalığının hayvanlar arasında yayılması önleniyor. Vatandaşlarımız, özellikle çocuklar havadan atılan aşılı yem bulduğunda kesinlikle dokunmamalı."

        Kökçüoğlu, yemdeki kapsülün içindeki aşının göze veya ciltteki açık bir yaraya temas etmesi halinde buraların su ve sabun ile yıkanıp derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesini istedi.​​​​​​​​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti

        Benzer Haberler

        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası
        Adana'da bir kişi budamak için çıktığı palmiyede öldü
        Adana'da bir kişi budamak için çıktığı palmiyede öldü
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
        Babası şikayetini geri çekmeyince, 8 yaşındaki oğlunu tabancayla vurdular
        Babası şikayetini geri çekmeyince, 8 yaşındaki oğlunu tabancayla vurdular
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı