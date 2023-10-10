Adana'da kuduzla mücadele için hava aracıyla aşı çalışması yapılacak

Adana'da kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında tilkilere yönelik hava aracıyla aşı çalışması yapılacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bakanlığın 29 ilde yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele için başlattığı "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" projesi kapsamında 15-20 Ekim'de Adana'da çalışma gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AB projesinin kuduz hastalığının yoğun olarak görülebileceği alanlarda yılda iki kez olmak üzere 3 yıl havadan aşılama çalışması yapılmasını kapsadığını ifade etti.

Yaban hayatında özellikle tilkilerin çiftlik hayvanları ile irtibatta bulunması nedeniyle bu hayvanların aşılanmasının planlandığını belirten Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"Adana'nın yaban hayatına daha yakın ilçelerinde de yerleşim yerleri hariç alanlara uçakla aşı yemleri atılacak. Tilkilere özel 'köfte' biçiminde hazırlanan aşı yemleriyle kuduz hastalığının hayvanlar arasında yayılması önleniyor. Vatandaşlarımız, özellikle çocuklar havadan atılan aşılı yem bulduğunda kesinlikle dokunmamalı."

Kökçüoğlu, yemdeki kapsülün içindeki aşının göze veya ciltteki açık bir yaraya temas etmesi halinde buraların su ve sabun ile yıkanıp derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesini istedi.​​​​​​​​​​​​​​