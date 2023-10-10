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        Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

        Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:18
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        Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı
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        Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

        Meclis Başkan Vekili Mustafa Akgedik başkanlığında Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda yapılan toplantıda, bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

        Gündemdeki bazı tekliflerin komisyonlara sevk edildi. Toplantı, yarın saat 13.00'e ertelendi.

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