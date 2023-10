Adana'da üvey babasını öldürdüğü iddia edilen sanık ve annesinin yargılandığı dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, üvey babasını öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk ve olayı polise bildirmediği ileri sürülen annesinin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık O.H. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Annesi tutuksuz sanık E.C. ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık E.C'nin ilk eşinden oğlu O.H. ve maktul Yücel C'nin aynı evde yaşadıklarını, olay günü de çift arasında tartışma olduğunu, Yücel C'nin tartışma sırasında eşine şiddet uyguladığını, kavgayı ayırmaya çalışan O.H'ye ise küfrettiğini, O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel C'yi kafasına vurarak öldürdüğünü, bu sırada yanında olan annesi E.C'nin sağlık ekiplerini arama teklifinin oğlu O.H. tarafından reddedildiğini, O.H. ve annesi E.C'nin uzunca bir süre kimseye haber vermeden evde beklediklerini belirtti.

Savcı ayrıca olayın gelişimi ve sonlanışı, suçun işlenme şekli ve kullanılan araçlar ile dosya içeriğine göre, O.H'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması, annesi sanık E.C'nin ise kasten öldürme eylemine katıldığına dair kesin ve maddi bir delil bulunmadığından hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi" yönünde görüş sundu.

Sanık O.H. bir önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Önceki celsede verdiğim beyanları tekrar ederim. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık E.C. savunmasında oğlu O.H'yi cinayete azmettirmediğini öne sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, Yücel C'nin geçen yıl 16 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili 14 yaşındaki üvey oğlu O.H. ve annesi E.C. tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel C'yi kafasına vurarak öldürdüğü, bu sırada yanındaki annesi E.C'nin tüm olayı görmesine rağmen "kavgaya engel olmadığı, olayın ardından çok uzun süre polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı, suçun gerçekleştiği sırada oğlunun eylemini kolaylaştırdığı ve Yücel C'nin ölümünün ardından sanıkların ne yapacaklarına ilişkin birlikte karar verdiği" belirtilmişti.