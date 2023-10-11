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        Adana'da iki iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki iş yerinin camlarına ve duvarlarına çok sayıda kurşun isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:32
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        Adana'da iki iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki iş yerinin camlarına ve duvarlarına çok sayıda kurşun isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Yüzüncüyıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda 7 Ekim'de motosikletli iki kişi tarafından bir binaya doğru tabancayla art arda ateş açıldı.

        Silahtan çıkan kurşunlar binanın ikinci katında bulunan inşaat firması ve birinci katında yer alan güzellik merkezinin camlarına ve duvarlarına isabet etti.

        Kimsenin yaralanmadığı saldırının ardından iki şüpheli motosikletle olay yerinden kaçtı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla bağlantısı olduğu öne sürülen G.Ç.S. (22), D.C.D. (21) ve E.E'yi (20) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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