Adana'da 14'üncü kat balkonundan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 14 katlı apartmanın son katındaki dairenin balkonundan zemine düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 14 katlı apartmanın son katındaki dairenin balkonundan zemine düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda 12 yaşındaki Ege Erdem P, oturdukları apartmanın 14'üncü katındaki dairenin balkonundan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.