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        Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:54
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        Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Y.K. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladığını, örgüte ait evlerde kaldığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğunu belirtti.

        Savcı, sanığın örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak, Y.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Y.K. ise savunmasında suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Y.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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