Adana'da konteyner kentteki depremzede çocuklara moral etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da konteyner kentte kalan çocuklar için moral etkinliği yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Şambayadı Konteyner Kenti'nde "Cumhuriyetin 100. Yılında Çocuklar El Ele" programı gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında çocuklar, palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de çocuklarla halat çekme ve çuval yarışları yaptı.

Özer, burada yaptığı konuşmada, depremden etkilenen çocukların kaygılarını, korkularını minimize etmek, moral ve motivasyonunu üst düzeye taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak için çalıştıklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Afet dönemlerinde, çocukların güçlü yönlerinin desteklenmesi gibi koruyucu, önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi çok önemlidir. Ayrıca çocuklarımızın son sığınağı olan aileyi de güçlendirerek olumsuz yaşam olaylarının travmatik etkilerini azaltabiliriz. Çocuklarımız ve ailelerimizin yaralarını sarmaya, devletin şefkatli yüzü, merhamet eli olarak her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz."