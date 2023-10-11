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        Adana'da sokakta oynayan çocuğu silahla yaralayan zanlı yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun sokakta oynadığı sırada tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili aranan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:58
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        Adana'da sokakta oynayan çocuğu silahla yaralayan zanlı yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun sokakta oynadığı sırada tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili aranan zanlı gözaltına alındı.

        Başak Mahallesi'nde 7 Ekim'de, sokakta oynadığı sırada bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu kasığından yaralanan M.K. (8), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmayla olayın zanlısı olduğunu belirlediği Ahmet Y'yi (23) yakaladı.

        Zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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