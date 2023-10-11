Adana'da sokakta oynayan çocuğu silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun sokakta oynadığı sırada tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun sokakta oynadığı sırada tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Başak Mahallesi'nde 7 Ekim'de, sokakta oynadığı sırada bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu kasığından yaralanan M.K. (8) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler belirledikleri şüpheli Ahmet Y'yi (23) yakaladı.
Zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.