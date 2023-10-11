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        Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı, öğrencilerle bir araya geldi

        Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 18:48 Güncelleme: 11.10.2023 - 18:52
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        Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı, öğrencilerle bir araya geldi
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        Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı, öğrencilerle bir araya geldi.

        Oranlı, İyilikte Biriz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "İyilikte Biriz Gençlik Merkezi Projesi" kapsamında Adana Kız Lisesi'nde düzenlenen Okur-Yazar Buluşmaları programına katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada Oranlı, yazmak için öncellikle Türkçeyi iyi kullanan yazarların okunması gerektiğini belirtti.

        Her zaman yaşadığı şehirleri içselleştirdiğini ve bunun üzerine kitap oluşturmak istediğini anlatan Oranlı, "Mesela Adana bereketli, tarihi yönü çok güçlü olan bir şehir ama biz bu güzelliğin farkında değiliz. Çünkü içinde yaşayanlar çoğu şeyi fark etmezler. Ben de Adana'yı dışardan bir gözle tanırken notlar alıp kitaba dönüştürdüm." diye konuştu.

        Dernek Başkanı Ayşegül Şingirik de düzenledikleri programın ilkini bugün gerçekleştirdiklerini belirterek, Oranlı'ya katılımı için teşekkür etti.

        Programa Adana İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu, okul idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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