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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:21 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:21
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi ile Yüreğir ilçesindeki Güzelevler ve Cumhuriyet mahallelerindeki üç ayrı ikamete operasyon düzenledi.

        Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 476,46 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu etkili 118 hap, 1,36 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.

        Operasyonda şüpheliler K.D, S.A, E.O, V. A. ile A.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.D, S.A. ile E.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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