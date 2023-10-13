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        Adana'da torunları tarafından darbedildiği ileri sürülen iki kişi hastaneye kaldırıldı

        Adana'da torunları tarafından kürekle darbedildiği ileri sürülen dede ve babaanne hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 08:00 Güncelleme: 13.10.2023 - 08:00
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        Adana'da torunları tarafından darbedildiği ileri sürülen iki kişi hastaneye kaldırıldı
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        Adana'da torunları tarafından kürekle darbedildiği ileri sürülen dede ve babaanne hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mahalleye ulaşan ekipler, S.O'nun babaannesi R.O. ve dedesi H.E.O'yu kürekle darbettiğini belirledi.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Dede H.E.O'nun kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi, durumunun ağır olduğu belirlenen babaanne R.O. ise yoğun bakım bölümüne sevk edildi.

        S.O. polis tarafından gözaltına alındı.

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