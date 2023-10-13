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        Adana'da 60 milyon 750 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Adana'da 60 milyon 750 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:01
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        Adana'da 60 milyon 750 bin kaçak makaron ele geçirildi
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        Adana'da 60 milyon 750 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

        Aramada 60 milyon 750 bin gümrük kaçağı makaron bulan ekipler, şüpheli S.Ç'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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