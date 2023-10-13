Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da narenciye üreticilerine akülü sırt pompası dağıtıldı

        Adana'da narenciye bahçelerinde önemli zarara yol açan Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında üreticilere 360 akülü sırt pompası dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:50 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da narenciye üreticilerine akülü sırt pompası dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da narenciye bahçelerinde önemli zarara yol açan Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında üreticilere 360 akülü sırt pompası dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, müdürlükte düzenlenen dağıtım töreninde, narenciye denilince akla Akdeniz meyve sineğinin geldiğini belirtti.

        Müdürlük olarak bu mücadelede yol gösterici olacaklarını kaydeden Kökçüoğlu, "Her üreticinin bahçesi kendi evladı gibidir. Bahçesine zarar gelsin istemez. Üreticilerimiz vatanı savunan asker gibidir. Üretim yapmazsa, toplum gıda bulamazsa vatan savunmasının bir parçası eksik kalır. O sebeple bizler üreticilerimizin her zaman yanında olduk ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından üreticilere akülü sırt pompaları dağıtıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        "Çok büyük başarı"
        "Çok büyük başarı"
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!

        Benzer Haberler

        Adana'da 60 milyon 750 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Adana'da 60 milyon 750 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Adana'da restorana silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da restorana silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Tartıştıkları torunları demir kürek ile darbetti
        Tartıştıkları torunları demir kürek ile darbetti
        Adana'da torunları tarafından darbedildiği ileri sürülen iki kişi hastaneye...
        Adana'da torunları tarafından darbedildiği ileri sürülen iki kişi hastaneye...
        Adana Valiliği, Çukurova Rock Festivali'ne izin vermedi (2)
        Adana Valiliği, Çukurova Rock Festivali'ne izin vermedi (2)
        MHP Adana İl Başkanlığınca yönetim kurulu toplantısı yapıldı
        MHP Adana İl Başkanlığınca yönetim kurulu toplantısı yapıldı