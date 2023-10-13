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        Adana'da tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta karşılaşıp tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık hakkında, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:41 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:41
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        Adana'da tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta karşılaşıp tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık hakkında, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Savcılıkça, Kuruköprü Mahallesi'nde 24 Mart'ta E.T'nin bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili tutuklanan A.Ö.D. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık A.Ö.D. ve müşteki E.T. arasında cezaevinde birlikte kaldıkları döneme dayalı husumet bulunduğu ve tarafların bu konu nedeniyle zaman zaman tartışma yaşadıkları belirtildi.

        İddianamede, olay günü E.T'nin Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde yürüdüğü sırada A.Ö.D. ile karşılaştığı ve taraflar arasında sözlü tartışma sonrası çıkan kavgada sanığın yanında bulundurduğu bıçakla müştekiyi hayati tehlike oluşturacak şekilde ağır yaraladığı anlatıldı.

        Sanığın olay yerinden kaçtığı da aktarılan iddianamede, A.Ö.D'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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