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        Adana'da yiyecek ve içecek kutularına gizlenmiş esrar ve skunk ele geçirildi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada yiyecek ve içecek kutularına gizlenmiş 1 kilo 660 gram esrar ve 1 kilo 60 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:55
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        Adana'da yiyecek ve içecek kutularına gizlenmiş esrar ve skunk ele geçirildi
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada yiyecek ve içecek kutularına gizlenmiş 1 kilo 660 gram esrar ve 1 kilo 60 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, denetim sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, yiyecek ve içecek kutularına gizlenmiş 1 kilo 660 gram esrar ve 1 kilo 60 gram skunk ele geçirildi.

        Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

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