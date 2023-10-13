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        Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da Filistin için dua edildi

        Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:25 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:25
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        Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da Filistin için dua edildi
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        Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Adana'nın Seyhan ilçesinde, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar cuma namazı çıkışında Ulu Cami önünde bir araya geldi.

        Filistin'e destek temalı pankartlar açan gruptakiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Grup, Filistinliler için yapılan duanın ardından dağıldı.

        - Mersin

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla katılımcılar, cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde toplandı.

        Filistin'i destekleyen ifadelerin yer aldığı dövizler taşıyan grup, sloganlar attı.

        Türkiye ve Filistin bayrakları açan gruptakiler, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Grup, konuşmaların ardından dağıldı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Alibeyli Mahallesi'ndeki Zafer Camisi'nde bir araya geldi.

        Cuma namazı sonrası müminler, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Grup, Filistinliler için dua edilmesinin ardından dağıldı.

        - Hatay

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bazı sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar Kaptan Mehmet Paşa Camisi önünde toplandı.

        Grup burada Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namazın ardından Türkiye ve Filistin bayrakları açan gruptakiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Grup, İskenderun Müftü Vekili Hikmetullah Kurtoğlu'nun Filistinliler için yaptığı duanın ardından dağıldı.

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