Adana'da tespih ve doğal taş fuarına 500'e yakın firmanın katılması bekleniyor

Adana'da "2. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı", 500'e yakın firmanın katılımıyla 19-22 Ekim'de düzenlenecek.

Vali Yavuz Selim Köşger, Tesbihçiler Çarşısı'nda fuarla ilgili düzenlenen toplantıda, Adana'nın değişik bir enerjisi ve müthiş bir dinamizmi olduğunu söyledi.

Lezzet Festivali'ni tamamladıklarını anımsatan Köşger, "Orada müthiş bir enerji vardı. Tüm Türkiye'den, dünyadan misafirlerimizi ağırladık. Çok güzel bir Lezzet Festivali gerçekleştirdik. Şimdi Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nı gerçekleştireceğiz. Allah'ı zikretmeye vesile olan taşları dünyanın her tarafından getirip burada bir sanat eserine dönüştürüyorsunuz. Bunu da milletimize sunuyorsunuz. Tabii ki işleriniz iyi olacak. Allah yolda bırakır mı?" diye konuştu.

Vali Köşger, fuarın devamının da getirileceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikten sonra 'Geleneksel Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı' diyeceğiz. Türkiye'de bir ilki de böylece gerçekleştirmiş olacağız. O da bize yakışır, Adana'ya yakışır. İnşallah daha iyilerini yapacağız, daha güzellerini yapacağız. Her yaptığımız işi, en iyi, en güzel şekilde yapacağız. Türkiye'nin gündemine Adana'yı olumlu şeylerle oturtacağız."

- "450-500 firmanın katılması planlanmaktadır"

Adana Tesbihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Üyesi Nasır Fidan, geçen yıl ilki düzenlenen fuarı yaklaşık 145 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Bu yıl düzenlenecek fuarda 300 stant kurulacağını aktaran Fidan, "Fuara 70 ilden ve 30 ülkeden 450-500 firmanın katılması planlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında birçok tespihsever ile firmaları bir araya getirecek fuarımızın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Tespihçi Zafer Polat da geçen yıl ilki düzenlenen fuardan çok memnun kaldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlar da memnun kaldı. Bu yıl fuarın daha da güzel geçeceğine inanıyorum. Türkiye'de en çok tespih Adana'da yapılıyor. Adana artık bir marka oldu. Fuara katılımın yoğun olacağını düşünüyorum. Herkesi fuara bekliyoruz."

Fuar, 19-22 Ekim'de TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.