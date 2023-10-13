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        Adana'da "Yaza Elveda Partisi" düzenlendi

        Yüreğir Belediyesince çocuklar ve özel gereksinimli bireylere yönelik "Yaza Elveda Partisi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:16
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        Adana'da "Yaza Elveda Partisi" düzenlendi
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        Yüreğir Belediyesince çocuklar ve özel gereksinimli bireylere yönelik "Yaza Elveda Partisi" gerçekleştirildi.

        AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, güzel bir günde bir arada olduklarını söyledi.

        Çocuklarla oyunlar oynayan Karamık, etkinlikte doğum günü kutlanan 3 çocuğa Adana Demirspor forması hediye etti.

        Çeşitli şarkıların söylenmesi ile devam eden etkinlik, oyunlarla sona erdi.

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