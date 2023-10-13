Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor
Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi için arama çalışması başlatıldı.
Giriş: 13.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:14
Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi için arama çalışması başlatıldı.
Kalkumaç Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Mehmet Başhan dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine dönmedi.
Başhan'a ulaşamayan ailesinin durumu bildirmesi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
Mahallenin kırsal kesiminde de yapılan aramalara halk da katıldı.