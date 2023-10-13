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        Adana'da tartıştığı babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılandığı davada ilk duruşma

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:31 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:31
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        Adana'da tartıştığı babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılandığı davada ilk duruşma
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

        Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık D.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki annesi S.Ö. ve avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, ikamette çıkan tartışma sonrası psikolojik travma nedeniyle cinnet geçiren sanığın babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçakladığı dikkate alınarak, "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık D.Ö. uyuşturucu madde kullandığını belirterek, "Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Psikolojik sorunlar yaşıyordum. Bu nedenle tedavi de görüyordum. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için sanığa süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde, 21 Aralık 2022'de çıkan tartışma sonrası babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçakladığı öne sürülen oğlu D.Ö. tutuklanmıştı.

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