Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verdi

        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından klasik müzik konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 21:29 Güncelleme: 13.10.2023 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müzik konseri verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından klasik müzik konseri verildi.

        Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şef Yardımcısı Hasan Niyazi Tura'nın yönettiği konserde, piyano sanatçısı Lorenzo Di Bella solist olarak yer aldı.

        Programda, W.A. Mozart Piyano Konçertosu No.20 ve Schubert'in 5. Senfonisi seslendirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları

        Benzer Haberler

        Adana'da tartıştığı babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılandığı dav...
        Adana'da tartıştığı babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılandığı dav...
        Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor
        Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor
        Tartıştıkları torunları demir kürek ile darbetti (3)
        Tartıştıkları torunları demir kürek ile darbetti (3)
        Adana'da "Yaza Elveda Partisi" düzenlendi
        Adana'da "Yaza Elveda Partisi" düzenlendi
        Adana'da tespih ve doğal taş fuarına 500'e yakın firmanın katılması bekleni...
        Adana'da tespih ve doğal taş fuarına 500'e yakın firmanın katılması bekleni...
        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası