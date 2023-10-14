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        Adana'da rahlelerin içine gizlenmiş gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi

        Adana'da kargodan aldığı kolilerde bulunan rahlelerin içine gizlenmiş gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:04
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        Adana'da rahlelerin içine gizlenmiş gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi
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        Adana'da kargodan aldığı kolilerde bulunan rahlelerin içine gizlenmiş gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kargo şubesindeki kolide gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı.

        Polis, koliyi teslim alan şüpheli Ş.A'yı kargo şubesinden çıktıktan sonra yakaladı.

        Kolide yapılan aramada, 4 rahlenin içine gizlenmiş gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli Ş.A, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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