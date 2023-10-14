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        Adana'da aranan hükümlü hırsızlık yapınca yakalandı

        Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bisiklet hırsızlığına karışınca yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 10:18 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:18
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        Adana'da aranan hükümlü hırsızlık yapınca yakalandı
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        Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bisiklet hırsızlığına karışınca yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta Mehmet A'ya ait sokaktaki bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.B. (33) olduğunu belirledi.

        Polis, hükümlüyü Mirzaçelebi Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.

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