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        Adana'da okulda 4 öğretmeni darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Adana'da bir ortaokulda 4 öğretmeni darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:20
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        Adana'da okulda 4 öğretmeni darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Adana'da bir ortaokulda 4 öğretmeni darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde, dün öğleden sonra İsmail Sefa Özler Ortaokulu'na gelen B.Z, bu okulda öğrenim gören kız kardeşini iddiaya göre zorla dışarı çıkartmak istedi.

        Durumu önlemeye çalışan okuldaki öğretmenlerle B.Z. arasında çıkan kavgada 4 öğretmen yaralandı.

        İhbar üzerine okula sevk edilen polis ekipleri, B.Z'yi gözaltına aldı.

        Olayın ardından hastaneye giden öğretmenlerin darp raporu aldığı öğrenildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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