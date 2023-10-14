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        Evlerinin önüne kurdukları tropikal meyve bahçesi gelir kapıları oldu

        ÖMER FANSA - Adana'da yaşayan Duran ve Çiğdem Al çifti, ek gelir olması amacıyla evlerinin önündeki 400 metrekare alanı tropikal meyve bahçesine dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:46 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:46
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        Evlerinin önüne kurdukları tropikal meyve bahçesi gelir kapıları oldu
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        ÖMER FANSA - Adana'da yaşayan Duran ve Çiğdem Al çifti, ek gelir olması amacıyla evlerinin önündeki 400 metrekare alanı tropikal meyve bahçesine dönüştürdü.

        Babasının işi nedeniyle 17 yaşında Ankara'dan Suudi Arabistan'a giden Çiğdem Al (44) burada tanıştığı mobilya ustası Duran Al ile evlendi.

        Al çifti, 2018'de yurda dönerek Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde aileden kalan evde yaşamaya başladı.

        Duran Al (54) kardeşinin yönlendirmesiyle evinin önündeki 400 metrekarelik arsayı bahçeye dönüştürerek 65 kök çarkıfelek meyvesi fidesi dikti. Eşine destek olmak için bahçede çalışmaya başlayan Çiğdem Al da yetiştirdikleri ürünle ilgili sürekli araştırma yaptı.

        Kısa sürede işin inceliklerini öğrenen, bahçenin bakımından meyvenin toplanmasına kadar hemen her şeyiyle çoğu zaman tek başına ilgilenmeye başlayan kadın üretici ilk hasatta 2 ton ürün aldı.

        Al, AA muhabirine, eşinin emekli maaşı ve birikimiyle geçinirken "Hazıra dağ dayanmaz." düşüncesi ile çeşitli iş kollarında araştırmalar yaptıklarını söyledi.

        Kendisinin kantaron yağı üretirken eşinin de çarkıfelek bahçesi kurduğunu anlatan Al, "Artık her şeyimiz, gelir kaynağımız bu bahçemiz oldu. Bir çocuğa nasıl bakılır o şekilde bahçeye bakıyoruz." dedi.

        İlk hasatta 2 tondan fazla ürün aldıkları bahçeyi büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Al şöyle konuştu:

        "Biz bu kadar üretimle yerimizde kalmak istemiyoruz. İkinci hasadımızdan sonra Allah nasip ederse ekim alanını 5 dönüme kadar büyütmek istiyoruz. Devletin kadın çiftçi, üreticilere desteği olduğunu duyuyorum. Bu desteklerden bize de nasip olursa bu işi büyüterek kendimizin ve çevremizin ekonomisine daha güzel katkı sağlayacağımızı düşünüyorum."

        - Tozlaşma için aldığı kovandan bal üretimine başladı

        Bahçeyi kurdukları dönemde çiçeklerin tozlaşması için bir arı kovanı yerleştirdiklerini anlatan Al, "Arı oğul verdi, önce iki sonra üç kovan sahibi olduk. Bu kovanlardan bal elde ettik, satışını yaptık. Bunlar bizi daha çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

        Duran Al da bahçeyi kurduktan sonra kendisi dışarda olduğu dönemde bakımını yapması için eşine işin inceliklerini öğrettiğini söyledi.

        Eşinin de araştırıp daha çok bilgi sahibi olduğunu anlatan Al, "Öğrendikten sonra eşim yükümü hafifletti. Bakımda bana yardımcı oluyor. Bahçeyi tamamen ona bıraktım, devrettim." dedi.

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