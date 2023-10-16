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        Adana'da uyuşturucu etkili 20 bin 636 hap ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu etkili 20 bin 636 hap ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:02
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        Adana'da uyuşturucu etkili 20 bin 636 hap ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu etkili 20 bin 636 hap ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada, reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 20 bin 636 hap bulundu.

        Polis ekipleri, evdeki Ç.K'yi gözaltına aldı.

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