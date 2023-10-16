Kozan'da aranan 28 şüpheli asayiş uygulamalarında yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9-16 Ekim'de yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 28 zanlı yakalandı.
Çalışmada ruhsatsız 5 tabanca ve 3 tüfek, 226 mermi ile farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri, trafik denetiminde de 43 sürücüye para cezası uyguladı.