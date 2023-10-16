Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da aranan 28 şüpheli asayiş uygulamalarında yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:17 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da aranan 28 şüpheli asayiş uygulamalarında yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9-16 Ekim'de yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 28 zanlı yakalandı.

        Çalışmada ruhsatsız 5 tabanca ve 3 tüfek, 226 mermi ile farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Polis ekipleri, trafik denetiminde de 43 sürücüye para cezası uyguladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz

        Benzer Haberler

        Adana'da FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi
        Adana'da FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi
        Restoranda başından vurulan Oğuzhan, kurtarılamadı
        Restoranda başından vurulan Oğuzhan, kurtarılamadı
        Adana'da reçeteye tabi 20 bin 636 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
        Adana'da reçeteye tabi 20 bin 636 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
        Adana'da uyuşturucu etkili 20 bin 636 hap ele geçirildi
        Adana'da uyuşturucu etkili 20 bin 636 hap ele geçirildi
        Adana'daki silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
        Adana'daki silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası