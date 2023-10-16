Yüreğir'de öğrencilere suyun önemi anlatıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Dünya Gıda Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine suyun önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli, Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ekipler, öğrencilere suyun yaşam ve gıda açısından önemini anlattı, soruları yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, suyun, hayat için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Kökçüoğlu, Dünya Gıda Günü'nün bu yılki temasının "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma" olduğunu belirterek, "Dünya Gıda Günü'nü bu yılki temasına uygun şekilde kutluyor, genç nesillerimizi bilinçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.