Adana'da "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı kostümler tanıtıldı
Adana'da Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı kostümler düzenlenen defileyle tanıtıldı.
Adana'da Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı kostümler düzenlenen defileyle tanıtıldı.
Tepebağ İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen defilede, Adana Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı kostümlerin tanıtımı gerçekleştirildi.
Marşlar okunan, halk oyunları gösterisi düzenlenen program, Adana Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Cumhuriyet Sokağı" temalı oratoryo ile sona erdi.
Etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve kent protokolü katıldı.