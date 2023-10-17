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        Adana'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:14
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        Adana'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'ndeki evinden çıkan Murat Kara'nın otomobiline bindiği sırada yanına kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi geldi.

        Araca binen şüphelilerden biri Kara'ya tabancayla ateş ederek yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Kara, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, plakasız motosikletle olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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