Adana'da oğlunu öldüren baba ve 3 akrabasının yargılandığı davada karar Adana'da oğlunu bıçakla öldüren babaya "haksız tahrik" indirimiyle 20 yıl, 3 akrabasına da cesedi saklamaya yardım ettikleri gerekçesiyle 5 ay ile 7 ay 15 gün arasında hapis cezası verildi.

Adana'da oğlunu bıçakla öldüren babaya "haksız tahrik" indirimiyle 20 yıl, 3 akrabasına da cesedi saklamaya yardım ettikleri gerekçesiyle 5 ay ile 7 ay 15 gün arasında hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu baba M.E. ile "cesedin ortadan kaldırılmasına" yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanıklar anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö. ve avukatlar katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, M.E'nin iş yerinde tartıştığı oğlu Ali E'yi bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, maktulün üvey annesi R.S, annesi A.E. ve eniştesi M.Ö'nün de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.E. savunmasında, olayı bilerek ve isteyerek gerçekleşmediğini öne sürerek "Neticede ölen benim oğlum. Beraat edip serbest kalsam da müebbet alsam da bu üzüntüyü yaşayan benim. Çok uğraştım fakat olmadı. Bu olay isteyerek gelişmiş bir olay değildir. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdiği M.E'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 20 yıla indirdi. M.Ö. "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 7 ay 15 gün, A.E. ve R.S. de 5'er ay hapse çarptırıldı, 3 sanığın cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

Merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında 11 Kasım 2021'de cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba M.E. ile "cesedin ortadan kaldırılmasına" yardım ettikleri öne sürülen anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö. tutuklanmıştı. R.S, A.E. ve M.Ö, 5 Ocak 2022'de tahliye edilmişti.