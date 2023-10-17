Adana'da evinde ruhsatsız 7 silah bulunan şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde ruhsatsız 7 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Başak Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

Ekipler evdeki ve alt katındaki iş yerinde yaptıkları aramalarda, biri yufka ekmeklerin arasına gizlenmiş ruhsatsız 4 tabanca, 3 av tüfeği ile 122 fişek ve 21 kartuş ele geçirdi.

Ekipler, evdeki A.K'yi gözaltına aldı.