Adana'da 52 ruhsatsız silah ele geçirildi, 32 zanlı yakalandı Adana'da ruhsatsız 43 tabanca ve 9 av tüfeği ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da ruhsatsız 43 tabanca ve 9 av tüfeği ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 8-14 Ekim'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi ve bazı caddelerde uygulama gerçekleştirdi.

Operasyon ve uygulamalarda, ruhsatsız 43 tabanca, 9 av tüfeği ve bu silahlara ait 1561 fişek ele geçirildi.

Ruhsatsız silahlarla ilgili 32 şüpheli gözaltına alındı.