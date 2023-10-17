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        Adana'da 52 ruhsatsız silah ele geçirildi, 32 zanlı yakalandı

        Adana'da ruhsatsız 43 tabanca ve 9 av tüfeği ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:45
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        Adana'da 52 ruhsatsız silah ele geçirildi, 32 zanlı yakalandı
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        Adana'da ruhsatsız 43 tabanca ve 9 av tüfeği ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 8-14 Ekim'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi ve bazı caddelerde uygulama gerçekleştirdi.

        Operasyon ve uygulamalarda, ruhsatsız 43 tabanca, 9 av tüfeği ve bu silahlara ait 1561 fişek ele geçirildi.

        Ruhsatsız silahlarla ilgili 32 şüpheli gözaltına alındı.

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