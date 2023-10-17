Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da yapımı süren parkta sona gelindi

        Kozan ilçesinde yapımı süren Karacaoğlan Mahallesi'ndeki parkta çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:32 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da yapımı süren parkta sona gelindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kozan ilçesinde yapımı süren Karacaoğlan Mahallesi'ndeki parkta çalışmalar sürüyor.

        Belediye Başkanı Kazım Özgan, yaptığı açıklamada, her mahalleye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

        Karacaoğlan Mahallesi'ndeki parkın kısa süre içinde hizmete açılacağını kaydeden Özgan, "Ekiplerimiz tarafından yapımında sona gelinen park, kısa süre sonra bölge halkına hitap edecek. Dut ağaçlarının yoğun olduğu park alanımızda özellikle yazın vatandaşlarımızın evlatları parkta oynarken kendileri de serin ortamda dinlenme imkanı bulacak." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!

        Benzer Haberler

        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Kozanlı berber öğrencileri ücretsiz tıraş etti
        Kozanlı berber öğrencileri ücretsiz tıraş etti
        Oğlunu öldürüp, cesedini sulama kanalına atan babaya 20 yıl hapis
        Oğlunu öldürüp, cesedini sulama kanalına atan babaya 20 yıl hapis
        Adana'da denizde hortum oluştu
        Adana'da denizde hortum oluştu
        Aladağ'da aday öğretmenlere seminer verildi
        Aladağ'da aday öğretmenlere seminer verildi
        Bahçeden bedavaya alınsa bile limonun tüketiciye ulaşma maliyeti 10 lirayı...
        Bahçeden bedavaya alınsa bile limonun tüketiciye ulaşma maliyeti 10 lirayı...