Kozan'da yapımı süren parkta sona gelindi

Kozan ilçesinde yapımı süren Karacaoğlan Mahallesi'ndeki parkta çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, yaptığı açıklamada, her mahalleye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki parkın kısa süre içinde hizmete açılacağını kaydeden Özgan, "Ekiplerimiz tarafından yapımında sona gelinen park, kısa süre sonra bölge halkına hitap edecek. Dut ağaçlarının yoğun olduğu park alanımızda özellikle yazın vatandaşlarımızın evlatları parkta oynarken kendileri de serin ortamda dinlenme imkanı bulacak." ifadelerini kullandı.