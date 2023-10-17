Adana'da dron destekli trafik denetiminde 35 sürücüye para cezası kesildi
Adana'nın Kozan ilçesinde dron destekli trafik denetiminde, kuralları ihlal eden 35 sürücüye 19 bin 737 lira ceza uygulandı.
Giriş: 17.10.2023 - 20:21 Güncelleme: 17.10.2023 - 20:35
Adana'nın Kozan ilçesinde dron destekli trafik denetiminde, kuralları ihlal eden 35 sürücüye 19 bin 737 lira ceza uygulandı.
Kozan-Adana kara yolundaki denetimlerde ekipler, dronlar ile emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan ve direksiyon başında cep telefonuyla ilgilenen sürücüleri tespit etti.
Ekipler, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 35 sürücüye 19 bin 737 lira ceza kesti.